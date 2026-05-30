Segunda vitória de Vasco Vilaça no Mundial de triatlo

O português Vasco Vilaça conquistou na Sardenha a segunda vitória em etapas do Mundial de triatlo, depois do triunfo inaugural no Uzbequistão.

Depois do êxito em Samarcanda, há cerca de um mês, na primeira das nove etapas da edição 2026 do Mundial, Vasco Vilaça, quinto nos Jogos Olímpicos Paris2024, impôs-se em 1:45.16 horas, superando o brasileiro Miguel Hidalgo, segundo, por 19 segundos.

Já Ricardo Batista, sexto em Paris2024, completou um pódio histórico para Portugal, ao terminar na terceira posição, a 29 segundos do compatriota, numa prova em que João Nuno Batista foi sétimo, a 37 segundos.

Na prova feminina, Maria Tomé foi 20ª classificada na prova da Sardenha.

A triatleta lusa cumpriu a prova em 1:59.24 horas, mais 5.35 minutos do que Cassandre Beaugrand, campeã olímpica.

Esta competição marcou o arranque da qualificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, contando também para o Campeonato do Mundo.

