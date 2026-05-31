Basquetebol. FC Porto na final contra o Benfica

31 mai, 2026 - 18:24

Leões perdem e são eliminados.

O FC Porto derrotou o Sporting, por 94-86, no quarto jogo das meias-finais do campeonato de basquetebol, e está apurado para a final.

Os dragões dominaram a partida e ao intervalo já lideravam por 57-47.

Com este triunfo, os azuis e brancos avançam para a final onde vão voltar a encontrar o campeão Benfica pelo terceiro ano consecutivo.

Os encarnados eliminaram a Oliveirense, por 3-0, e vão tentar o quinto título consecutivo.

