Basquetebol. FC Porto na final contra o Benfica
31 mai, 2026 - 18:24
Leões perdem e são eliminados.
O FC Porto derrotou o Sporting, por 94-86, no quarto jogo das meias-finais do campeonato de basquetebol, e está apurado para a final.
Os dragões dominaram a partida e ao intervalo já lideravam por 57-47.
Com este triunfo, os azuis e brancos avançam para a final onde vão voltar a encontrar o campeão Benfica pelo terceiro ano consecutivo.
Os encarnados eliminaram a Oliveirense, por 3-0, e vão tentar o quinto título consecutivo.
