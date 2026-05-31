Eulálio em sexto no Giro e Vingegaard conquista a "tripla coroa"

Oficial. O português Afonso Eulálio termina a Volta a Itália em bicicleta no sexto lugar final e com a liderança da juventude.

O figueirense da Bahrain tornou-se no terceiro português a conquistar uma camisola numa grande volta depois de Rúben Guerreiro ter sido rei da montanha do Giro em 2020, e de João Almeida ter sido o melhor jovem da edição de 2023.

Já com o 6º lugar na geral, Eulálio iguala a terceira melhor classificação de um português no Giro e é o quarto a terminar entre os 10 primeiros depois de Acácio da Silva (7º em 1986), José Azevedo (5º em 2001) e João Almeida (3º em 2023, 4º em 2020 e 6º em 2021).

De recordar que Afonso Eulálio liderou a Volta a Itália deste ano durante nove dias.

A vitória final sorriu a Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). O dinamarquês conquistou cinco etapas e tornou-se no oitavo ciclista da história a vencer as três grandes Voltas juntando-se a Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vicenzo Nibali e Chris Froome.

Vingegaard já tinha dois títulos no Tour (2022 e 2023) e um na Vuelta (2025).

Já a etapa final, em Roma, foi conquistada ao sprint pelo italiano Jonathan Milan (Trek).