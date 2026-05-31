Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Eulálio em sexto no Giro e Vingegaard conquista a "tripla coroa"

31 mai, 2026 - 18:03 • Carlos Calaveiras

Principal prova italiana terminou este domingo em Roma.

A+ / A-

Oficial. O português Afonso Eulálio termina a Volta a Itália em bicicleta no sexto lugar final e com a liderança da juventude.

O figueirense da Bahrain tornou-se no terceiro português a conquistar uma camisola numa grande volta depois de Rúben Guerreiro ter sido rei da montanha do Giro em 2020, e de João Almeida ter sido o melhor jovem da edição de 2023.

Já com o 6º lugar na geral, Eulálio iguala a terceira melhor classificação de um português no Giro e é o quarto a terminar entre os 10 primeiros depois de Acácio da Silva (7º em 1986), José Azevedo (5º em 2001) e João Almeida (3º em 2023, 4º em 2020 e 6º em 2021).

De recordar que Afonso Eulálio liderou a Volta a Itália deste ano durante nove dias.

A vitória final sorriu a Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). O dinamarquês conquistou cinco etapas e tornou-se no oitavo ciclista da história a vencer as três grandes Voltas juntando-se a Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vicenzo Nibali e Chris Froome.

Vingegaard já tinha dois títulos no Tour (2022 e 2023) e um na Vuelta (2025).

Já a etapa final, em Roma, foi conquistada ao sprint pelo italiano Jonathan Milan (Trek).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?