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Futsal. Sporting derrota Braga

31 mai, 2026 - 23:10

Na outra meia-final está o Benfica e o Leões de Porto Salvo.

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O Sporting venceu o Sp. Braga, por 4-2, no primeiro jogo das meias-finais do playoff do campeonato de futsal.

Os golos dos leões foram apontados por Zicky Té, Tomás Paçó, Pauleta e Alex Merlim.

Já pelos arsenalistas descontaram Barreto e Bebé.

O segundo jogo das meias-finais está marcado para quinta-feira, no pavilhão João Rocha.

Na outra meia-final estão Benfica e Leões de Porto Salvo. Os encarnados venceram a primeira partida.

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