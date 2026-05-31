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Futsal. Sporting derrota Braga
31 mai, 2026 - 23:10
Na outra meia-final está o Benfica e o Leões de Porto Salvo.
O Sporting venceu o Sp. Braga, por 4-2, no primeiro jogo das meias-finais do playoff do campeonato de futsal.
Os golos dos leões foram apontados por Zicky Té, Tomás Paçó, Pauleta e Alex Merlim.
Já pelos arsenalistas descontaram Barreto e Bebé.
O segundo jogo das meias-finais está marcado para quinta-feira, no pavilhão João Rocha.
Na outra meia-final estão Benfica e Leões de Porto Salvo. Os encarnados venceram a primeira partida.
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