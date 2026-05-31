Hóquei em patins. Benfica vence Óquei Barcelos no prolongamento
31 mai, 2026 - 20:23 • Carlos Calaveiras
Pau Bargalló marcou três golos no Minho pelos encarnados.
O Benfica derrotou o Óquei Barcelos, fora, por 5-4, após prolongamento, e consegue segunda vitória nas meias-finais do campeonato de hóquei em patins.
Foi uma partida equilibrada, com os minhotos na frente por várias ocasiões.
Pelos minhotos marcaram Carlitos (2), Miguel Rocha e Kyllian Gil.
Já pelos encarnados apontaram Pau Bargalló (3), Roberto di Benedetto e Zé Miranda (este já no prolongamento).
Nota para a expulsão de Lucas Ordoñez.
O jogo 3 das meias-finais está marcado para quinta-feira, dia 4, a partir das 15h00.
