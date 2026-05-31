Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hóquei em patins. Benfica vence Óquei Barcelos no prolongamento

31 mai, 2026 - 20:23 • Carlos Calaveiras

Pau Bargalló marcou três golos no Minho pelos encarnados.

A+ / A-

O Benfica derrotou o Óquei Barcelos, fora, por 5-4, após prolongamento, e consegue segunda vitória nas meias-finais do campeonato de hóquei em patins.

Foi uma partida equilibrada, com os minhotos na frente por várias ocasiões.

Pelos minhotos marcaram Carlitos (2), Miguel Rocha e Kyllian Gil.

Já pelos encarnados apontaram Pau Bargalló (3), Roberto di Benedetto e Zé Miranda (este já no prolongamento).

Nota para a expulsão de Lucas Ordoñez.

O jogo 3 das meias-finais está marcado para quinta-feira, dia 4, a partir das 15h00.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 29 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?