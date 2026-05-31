- Bola Branca 18h15
- 29 mai, 2026
-
Ténis
Swiatek perde com tenista ucraniana em Roland Garros
31 mai, 2026 - 16:36 • Lusa
Marta Kostyuk vai agora defrontar a compatriota Elina Svitolina.
A tenista polaca Iga Swiatek, número três do mundo, foi eliminada nos oitavos de final de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, ao ser derrotada pela ucraniana Marta Kostyuk em apenas dois sets.
Marta Kostyuk, 15ª do ranking, superou a polaca, vencedora de quatro títulos do ‘major’ parisiense (2020, 2022, 2023 e 2024), pelos parciais de 7-5 e 6-1, num encontro que teve a duração de 1h40.
A tenista ucraniana, de 23 anos, está pela primeira vez nos quartos de final do ‘major’ parisiense e vai enfrentar agora a sua compatriota Elina Svitolina, sétima da hierarquia.
Com e eliminação de Swiatek é certo que Roland Garros vai ter uma campeã inédita, pois nenhuma das tenistas ainda em prova conseguiu vencer o torneio.
- Bola Branca 18h15
- 29 mai, 2026
-