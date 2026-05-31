- Bola Branca 18h15
- 29 mai, 2026
-
Ciclismo
Vingegaard. “É algo com que sonhei toda a vida”
31 mai, 2026 - 19:17 • Lusa
Ciclista dinamarquês emocionou-se ao confirmar a vitória nas três grandes voltas da modalidade.
Jonas Vingegaard mostrou-se emocionado por concretizar um sonho, confessando ser fantástico ter-se tornado um dos oito ciclistas de sempre a conquistar as três grandes Voltas depois de ganhar o Giro.
"É fantástico [vencer a Volta a Itália]. É algo com que sonhei toda a vida. Conseguir fazê-lo agora é especial", disse com a voz entrecortada, enquanto tentava conter as lágrimas.
Único favorito à partida para esta Volta a Itália, o dinamarquês da Visma-Lease a Bike, de 29 anos, confirmou hoje o seu triunfo, vencendo a prova logo na primeira participação e juntando-se a Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome, os outros ciclistas que conquistaram as três grandes.
"É um dia especial para mim e ganhar esta corrida é algo com que sonhava, estou sem palavras", insistiu o sempre conciso Vingegaard, que descreveu como maravilhosa a sua entrada nesta restrita elite do ciclismo.
Ainda antes de subir ao pódio, para vestir a camisola rosa final da 109.ª Volta a Itália, o também campeão em título da Vuelta e duas vezes vencedor do Tour (2022 e 2023) viveu hoje "uma etapa muito especial, com muita gente na berma da estrada".
"Foi incrível. Ter a honra de vestir a maglia rosa nas ruas de Roma é especial. Depois destas três semanas, é uma maneira bonita de acabar a corrida", enalteceu.
Vingegaard vai subir ao pódio final da 109ª Volta a Itália juntamente com o austríaco Felix Gall (Decathlon), segundo, e o australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), o campeão de 2022 e "vice" de 2020 que desta vez foi terceiro.
Antes da cerimónia, celebrou com a mulher Trine e os filhos, admitindo que "é ainda melhor" ser campeão com a família por perto.
"Deixa-me com lágrimas nos olhos. Estão sempre ao meu lado", concluiu.
O líder da Visma-Lease a Bike deixou Gall, em estreia em pódios das grandes Voltas, a 5.22 minutos, e Hindley a 06.25, numa classificação em que o português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) foi sexto, conquistando ainda a juventude.
- Bola Branca 18h15
- 29 mai, 2026
-