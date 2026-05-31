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Ténis
Zverev segue em frente em Roland Garros
31 mai, 2026 - 22:30 • Lusa
Alemão vai agora defrontar o jovem espanhol Rafael Jodar.
O tenista alemão Alexander Zverev qualificou-se pela sexta vez consecutiva para os quartos de final de Roland Garros, depois de afastar o neerlandês Jesper de Jong, em três sets.
Perante o ‘lucky loser’ Jesper de Jong (106º do mundo), Alexander Zverev, terceiro, venceu por 7-6, 6-4 e 6-1, em 2h14, regressando aos quartos de final em Paris, nos quais foi eliminado em 2025.
Finalista em 2024 e jogador mais cotado ainda em prova, o alemão vai defrontar o espanhol Rafael Jodar (29º), que se está a estrear no principal torneio de terra batida do mundo e afastou o compatriota Pablo Carreño Busta (89º).
Este domingo destaque para a eliminação de Iga Swiatek.
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