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Zverev segue em frente em Roland Garros

31 mai, 2026 - 22:30 • Lusa

Alemão vai agora defrontar o jovem espanhol Rafael Jodar.

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O tenista alemão Alexander Zverev qualificou-se pela sexta vez consecutiva para os quartos de final de Roland Garros, depois de afastar o neerlandês Jesper de Jong, em três sets.

Perante o ‘lucky loser’ Jesper de Jong (106º do mundo), Alexander Zverev, terceiro, venceu por 7-6, 6-4 e 6-1, em 2h14, regressando aos quartos de final em Paris, nos quais foi eliminado em 2025.

Finalista em 2024 e jogador mais cotado ainda em prova, o alemão vai defrontar o espanhol Rafael Jodar (29º), que se está a estrear no principal torneio de terra batida do mundo e afastou o compatriota Pablo Carreño Busta (89º).

Este domingo destaque para a eliminação de Iga Swiatek.

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