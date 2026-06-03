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- 03 jun, 2026
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Hóquei em Patins: Sporting na final à custa do FC Porto
03 jun, 2026 - 23:33 • Ricardo Vieira
Leões defrontam na grande final do campeonato o vencedor do play-off entre Benfica e Óquei de Barcelos.
O Sporting venceu esta quarta-feira o FC Porto, por 4-1, e garantiu um lugar na final do campeonato de hóquei em patins
Os leões foram à casa dos dragões carimbar a terceira vitória na meia-final do play-off e estão na luta pelo título.
O Sporting vai defrontar na grande final do campeonato o vencedor do play-off entre Benfica e Óquei de Barcelos.
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