Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 03 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hóquei em Patins: Sporting na final à custa do FC Porto

03 jun, 2026 - 23:33 • Ricardo Vieira

Leões defrontam na grande final do campeonato o vencedor do play-off entre Benfica e Óquei de Barcelos.

A+ / A-

O Sporting venceu esta quarta-feira o FC Porto, por 4-1, e garantiu um lugar na final do campeonato de hóquei em patins

Os leões foram à casa dos dragões carimbar a terceira vitória na meia-final do play-off e estão na luta pelo título.

O Sporting vai defrontar na grande final do campeonato o vencedor do play-off entre Benfica e Óquei de Barcelos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 03 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?