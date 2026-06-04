- Bola Branca 18h16
- 04 jun, 2026
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Ténis
Chwalinska e Andreeva à procura de um lugar na história de Roland Garros
04 jun, 2026 - 22:12 • Ricardo Vieira
"Qualifier" polaca e adolescente russa vão disputar final do maior torneio de terra batida do mundo.
A polaca Maja Chwalinska e a russa Mirra Andreeva continuam o percurso de sonho em Roland Garros e garantiram esta quinta-feira um lugar na final do torneio de ténis mais importante do mundo em terra batida.
Maja Chwalinska já conseguiu um feito inédito em Paris. Tornou-se na primeira jogadora vinda do “qualifier” a carimbar o passaporte para a final de Roland Garros.
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A tenista polaca venceu Diana Shnaider em dois sets, por 7‑6(4) 6‑4 e vai defrontar na final Mirra Andreeva.
A jogadora russa de 19 anos derrotou facilmente a ucraniana Marta Kostyuk, por 6-1 e 6-3.
A final está marcada para sábado, no court central de Roland Garros.
- Bola Branca 18h16
- 04 jun, 2026
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