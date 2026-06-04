Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 04 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Chwalinska e Andreeva à procura de um lugar na história de Roland Garros

04 jun, 2026 - 22:12 • Ricardo Vieira

"Qualifier" polaca e adolescente russa vão disputar final do maior torneio de terra batida do mundo.

A+ / A-

A polaca Maja Chwalinska e a russa Mirra Andreeva continuam o percurso de sonho em Roland Garros e garantiram esta quinta-feira um lugar na final do torneio de ténis mais importante do mundo em terra batida.

Maja Chwalinska já conseguiu um feito inédito em Paris. Tornou-se na primeira jogadora vinda do “qualifier” a carimbar o passaporte para a final de Roland Garros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A tenista polaca venceu Diana Shnaider em dois sets, por 7‑6(4) 6‑4 e vai defrontar na final Mirra Andreeva.

A jogadora russa de 19 anos derrotou facilmente a ucraniana Marta Kostyuk, por 6-1 e 6-3.

A final está marcada para sábado, no court central de Roland Garros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 04 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

Música

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

As cidades estão preparadas para o calor?

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?