- Bola Branca 12h45
- 05 jun, 2026
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Banido para sempre adepto que invadiu jogo da NBA para tirar "selfie"
05 jun, 2026 - 14:31 • Inês Braga Sampaio
Jovem tentou fotografar-se com Wembanyama, dos Spurs, mas foi levado embora pelos seguranças. Segundo indivíduo também foi irradiado por envolvimento no incidente.
A NBA baniu para sempre o adepto que invadiu o campo no primeiro jogo das Finais, entre San Antonio Spurs e New York Knicks, para tirar uma "selfie" com Victor Wembanyama, da equipa texana.
O incidente ocorreu quando faltavam seis minutos e 28 segundos para o encontro entre Spurs e Knicks terminar, no Frost Bank Center, no Texas, e a equipa forasteira vencia por 92-86. O adepto em causa correu para dentro do court com o telemóvel na mão e acercou-se de Wembanyama para tirar uma "selfie". Contudo, foi rapidamente empurrado por dois seguranças, levado para fora de campo e, posteriormente, detido.
"Um segundo indivíduo também será irradiado pelo seu papel no incidente", anunciou um porta-voz da NBA, em comunicado.
O gabinete do promotor público local confirmou, num comunicado, que o invasor é menor de idade, pelo que as autoridades estão "proibidas por lei de discutir mais informação ou detalhes sobre o caso".
- Bola Branca 12h45
- 05 jun, 2026
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