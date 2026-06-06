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Ténis
Henrique Rocha está na final do Challenger de Perugia
06 jun, 2026 - 22:45 • Lusa
O número três nacional e 119.º do mundo impôs-se ao cazaque Timofey Skatov em dois sets. Na final, vai tentar conquistar o quarto Challenger de ténis da carreira.
O tenista português Henrique Rocha qualificou-se este sábado para a final do challenger de Perugia, ao bater nas meias-finais da prova de terra batida italiana o cazaque Timofey Skatov.
O número três nacional e 119.º da hierarquia impôs-se ao 189.º colocado com os parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 30 minutos, para garantir a sétima final da carreira num challenger e a terceira da época.
Quarto cabeça de série em Perugia, Rocha, de 22 anos, vai discutir o título no domingo com o vencedor do embate entre o espanhol Daniel Merida Aguilar, 86.º do ranking ATP, e o italiano Andrea Pellegrino, 124.º.
Na final de Perugia, o portuense vai tentar conquistar o quarto challenger da carreira, depois dos triunfos em Múrcia (Espanha), em 2024, em Matsuyama (Japão), em 2025, e em Brasília (Brasil), já este ano, em março.
- Bola Branca 18h14
- 05 jun, 2026
-