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Basquetebol

Knicks voltam a vencer Surs e fazem o 2-0 nas Finais da NBA

06 jun, 2026 - 17:43 • Lusa

Equipa de Nova Iorque triunfou novamente no reduto do adversário, agora por 105-104. A final segue para o Madison Square Garden, com os Knicks a ficarem com o fator casa.

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Os New York Knicks voltaram a vencer na sexta-feira no reduto dos San Antonio Spurs, agora por 105-104, e lideram por 2-0 a final dos play-offs da NBA, disputada à melhor de sete.

Campeões em 1970 e 1973, os Knicks, que tinham vencido o primeiro jogo por 105-95, colocaram-se a dois triunfos do terceiro cetro, após um embate em que já venciam ao intervalo os texanos, campeões em 1999, 2003, 2005, 2007 e 2014, por 56-52.

Nos Spurs, Victor Wembanyama, que fez 29 pontos, destacou-se pela negativa, ao perder a bola nos últimos segundos, num lance que deu vantagem aos Knicks, e depois falhar o derradeiro lançamento da partida.

Já nos Knicks, a estrela foi Karl-Anthony Towns, com um duplo-duplo de 21 pontos e 13 assistêcnias. Mikal Bridges e Jalen Brunson também brilharam, na equipa de Nova Iorque, com 20 pontos, cada.

A final da edição 2025/26 da NBA segue para o Madison Square Garden, em Nova Iorque, onde os Knicks podem garantir o título se vencerem os jogos 3 e 4, na segunda-feira e na quarta-feira.

Se necessário, o quinto jogo será no Texas, a 13 de junho, já em concorrência com o Mundial de futebol, que arranca na quinta-feira, nos Estados Unidos, México e Canadá. O sexto jogo está marcado para Nova Iorque, a 16 de junho, e o sétimo, de volta ao Frost Bank Center, para 19.

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