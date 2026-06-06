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Portugal soma primeira vitória na Liga Europeia de voleibol

06 jun, 2026 - 22:21 • Lusa

Depois da estreia amarga na véspera, frente à Dinamarca, a seleção nacional masculina derrotou a Islândia por 3-0.

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Portugal venceu este sábado a Islândia, por 3-0, no encontro da segunda jornada da Liga Europeia de voleibol, depois da estreia amarga na véspera, frente à anfitriã Dinamarca.

A seleção masculina, comandada por João José, deu este sábado a melhor resposta, em Odense, onde, na sexta-feira, perdeu por 3-1 contra os dinamarqueses (17-25, 25-20, 22-25 e 19-25).

No Torneio 6, na Dinamarca, a equipa lusa, vencedora da prova em 2010 e 23.ª do ranking mundial, comandou o jogo do início ao fim, com os três parciais a evidenciarem o domínio — 25-19, 25-18 e 25-13.

Portugal vai receber depois o Torneio 15, de 12 a 14 de junho, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, no distrito do Porto, enfrentando a Letónia e Montenegro.

A fase de grupos termina no Torneio 24, no Azerbaijão, entre 19 e 21 de junho, onde Portugal jogará frente à seleção local e à Hungria.

Os quatro primeiros classificados garantem o apuramento para o Euro 2028.

Esta edição da Liga Europeia surge com um formato renovado, com apenas quatro equipas a avançarem para as meias-finais em sistema casa/fora, sem o jogo de atribuição da medalha de bronze, e servirá de preparação para o Campeonato da Europa de 2026, que decorrerá entre 15 de setembro e 15 de outubro, em Itália, Bulgária, Finlândia e Roménia.

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