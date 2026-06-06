"Teenage dream" vence sonho da qualificação. Andreeva é campeã de Roland Garros aos 19 anos

Andreeva venceu o primeiro parcial por 6-3 e o segundo por 6-2, e levantou a taça. É o primeiro Major da carreira de Mirra, se torna a mais jovem vencedora de Roland Garros desde que Monica Seles triunfou na terra batida de Paris pela terceira vez seguida em 1992, aos 18 anos.

Foi uma final sem grande história, fechada em 1h22. Andreeva teve uma percentagem de 58% de pontos ganhos no primeiro serviço e 67% no segundo, o que contrastou com os 46% e 20%, respetivamente, de Chwalinska, que nunca ganhou mais de dois jogos consecutivos.

Mirra Andreeva sagrou-se campeã de Roland Garros aos 19 anos, este sábado. A tenista russa derrotou, na final do segundo torneio do Grand Slam da temporada, a "qualifier" polaca Maja Chwalinska, em dois sets.

Foi o fim do conto de fadas de Maja Chwalinska, número 114 do ranking WTA, que fizera todo o percurso desde a qualificação e já tinha afastado adversárias de topo como Elise Mertens (21ª do mundo), Anna Kalinskaya (24ª) e Diana Shnaider (23ª) — Shnaider que, por sua vez, tinha derrotado Naomi Osaka e a número um do mundo, Aryna Sabalenka.

Chwalinska iniciou Roland Garros como número 114 do ténis mundial. Na próxima atualização do ranking, será 21ª, uma escalada de 93 lugares.

Andreeva também fez um caminho meritório até à final, ainda que não tenha apanhado nenhuma tenista de ranking superior ao seu. Ainda assim, eliminou nomes como Marie Bouzkova (28ª), Sorana Cirstea (18ª), que anunciou a sua retirada após o torneio, e Marta Kostyuk (15ª).

Atualmente, Andreeva ocupa a oitava posição da hierarquia mundial, mas já sabe que subirá a sexta na atualização de segunda-feira.