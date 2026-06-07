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Benfica completa triplete no andebol feminino com conquista da Taça
07 jun, 2026 - 16:04 • Lusa
Encarnadas derrotaram o Almeida Garrett, por 34-25, em Alcobaça, e juntaram a Taça de Portugal às conquistas do pentacampeonato e da Supertaça.
O Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal feminina de andebol pela 10ª vez, ao vencer o Almeida Garrett, por 34-25, no Panorama Multiusos de Alcobaça.
As encarnadas, que ao intervalo venciam por 18-16, somaram assim a Taça de Portugal às conquistas do pentacampeonato e da Supertaça, para completar o triplete na temporada.
No historial da competição, o Benfica reforça a segunda posição, com as 10 conquistas, ainda distantes das 20 do Madeira SAD, o clube mais titulado na Taça.
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