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Atletismo
Fatoumata Diallo bate recorde nacional dos 400m barreiras
07 jun, 2026 - 15:39 • Lusa
Atleta portuguesa melhorou em 14 centésimos de segundo o anterior recorde, estabelecido pela própria em 2025.
A velocista Fatoumata Diallo melhorou este domingo o seu recorde nacional dos 400 metros barreiras.
A atleta portuguesa venceu a prova dos 400m no Meeting de Varsóvia em 54,31 segundos, anunciou a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) na sua página do Facebook.
A nota da FPA dá conta que a atleta do Benfica melhorou em 14 centésimos de segundo o anterior recorde (54,45), que ela própria estabelecera a 17 de setembro de 2025, nas meias-finais dos Mundiais de Tóquio.
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