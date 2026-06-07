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Futsal: Sporting goleia Braga e decide campeonato com o Benfica

07 jun, 2026 - 23:45 • Ricardo Vieira

Leões venceram arsenalistas, por 7-2.

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O Sporting goleou o Braga, por 7-2, e carimbou o passaporte para a final do campeonato de futsal.

Em jogo disputado este domingo à noite no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, foi o Braga a inaugurar o marcador, por intermédio de Mamadú Turé.

Mas o Sporting deu a volta ao marcador com três golos de Zicky Té, Diogo Santos e Tomás Paçó.

O Braga reduziu, por Luís Fernandes, mas ainda antes do intervalo Bruno Pinto marcou o quarto dos leões.

No segundo tempo, Bruno Pinto marcou mais dois golos e Alex Merlim fechou o marcador.

O Sporting conseguiu a segunda vitória contra uma do Braga nas meias-finais do campeonato e vai agora decidir o título nacional com o campeão Benfica.

Leões ou águias? Quem vencer três jogos será o novo campeão nacional de futsal.

Final da Liga Placard

Jogo 1 – 12 de junho
Benfica x Sporting
Pavilhão n.º 2 do SL Benfica

Jogo 2 – 16 de junho
Sporting x Benfica
Pavilhão João Rocha

Jogo 3 – 21 de junho
Benfica x Sporting
Pavilhão n.º 2 do SL Benfica

Jogo 4 – 25 de junho*
Sporting x Benfica
Pavilhão João Rocha

Jogo 5 – 28 de junho*
Benfica x Sporting
Pavilhão n.º 2 do SL Benfica

* Se necessário

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  • 05 jun, 2026
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