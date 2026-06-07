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Futsal: Sporting goleia Braga e decide campeonato com o Benfica
07 jun, 2026 - 23:45 • Ricardo Vieira
Leões venceram arsenalistas, por 7-2.
O Sporting goleou o Braga, por 7-2, e carimbou o passaporte para a final do campeonato de futsal.
Em jogo disputado este domingo à noite no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, foi o Braga a inaugurar o marcador, por intermédio de Mamadú Turé.
Mas o Sporting deu a volta ao marcador com três golos de Zicky Té, Diogo Santos e Tomás Paçó.
O Braga reduziu, por Luís Fernandes, mas ainda antes do intervalo Bruno Pinto marcou o quarto dos leões.
No segundo tempo, Bruno Pinto marcou mais dois golos e Alex Merlim fechou o marcador.
O Sporting conseguiu a segunda vitória contra uma do Braga nas meias-finais do campeonato e vai agora decidir o título nacional com o campeão Benfica.
Leões ou águias? Quem vencer três jogos será o novo campeão nacional de futsal.
Final da Liga Placard
Jogo 1 – 12 de junho
Benfica x Sporting
Pavilhão n.º 2 do SL Benfica
Jogo 2 – 16 de junho
Sporting x Benfica
Pavilhão João Rocha
Jogo 3 – 21 de junho
Benfica x Sporting
Pavilhão n.º 2 do SL Benfica
Jogo 4 – 25 de junho*
Sporting x Benfica
Pavilhão João Rocha
Jogo 5 – 28 de junho*
Benfica x Sporting
Pavilhão n.º 2 do SL Benfica
* Se necessário
- Bola Branca 18h14
- 05 jun, 2026
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