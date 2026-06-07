Simone Biles revela problema de saúde recente. "Quase morrer não estava nos meus planos"

Simone Biles revelou nas redes sociais, no sábado à noite, que teve um problema de saúde que a colocou em perigo de vida.

Numa "story" do Instagram, a ginasta norte-americana partilhou uma fotografia em que tem várias pulseiras hospitalares amarradas ao pulso.

"Normalmente, não sou de partilhar coisas destas, porque valorizo a privacidade, nos dias de hoje. Mas quase morrer não estava nos meus planos para esta semana. Esta foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida, se não mesmo a mais assustadora", relata.

Sem adiantar quaisquer detalhes, Biles acrescenta que o marido, Jonathan Owens, jogador de futebol-americano, estava ausente quando tudo aconteceu, por se encontrar com a nova equipa, os Indianapolis Colts.