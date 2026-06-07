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- 05 jun, 2026
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Simone Biles revela problema de saúde recente. "Quase morrer não estava nos meus planos"
07 jun, 2026 - 14:23 • Inês Braga Sampaio
Sem adiantar detalhes sobre o que lhe aconteceu, a ginasta norte-americana, de 29 anos, admite que "foi uma das experiências mais assustadoras" por que já passou.
Simone Biles revelou nas redes sociais, no sábado à noite, que teve um problema de saúde que a colocou em perigo de vida.
Numa "story" do Instagram, a ginasta norte-americana partilhou uma fotografia em que tem várias pulseiras hospitalares amarradas ao pulso.
"Normalmente, não sou de partilhar coisas destas, porque valorizo a privacidade, nos dias de hoje. Mas quase morrer não estava nos meus planos para esta semana. Esta foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida, se não mesmo a mais assustadora", relata.
Sem adiantar quaisquer detalhes, Biles acrescenta que o marido, Jonathan Owens, jogador de futebol-americano, estava ausente quando tudo aconteceu, por se encontrar com a nova equipa, os Indianapolis Colts.
Simone Biles, de 29 anos, que acrescenta que explicará o sucedido "mais tarde ou mais cedo", refere que tem estado em repouso, esta semana. A ginasta também agradece ao seu círculo mais próximo pelo apoio.
Mais tarde, Biles publicou, também nas "stories", uma foto na cama, com dois cães a dormir nos pés e uma imagem de um monitor de batimento cardíaco, que indica um valor de 126 batidas por minuto.
"Estarei aqui", pode ler-se na legenda sobre a foto.
Simone Biles é a ginasta olímpica mais condecorada da história, com 11 medalhas, sete delas de ouro. Tem também 30 medalhas em Mundiais.
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