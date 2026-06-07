- Bola Branca 18h14
- 05 jun, 2026
-
Sporting 41-39 Benfica
Sporting conquista "tri-triplete" no andebol
07 jun, 2026 - 23:24 • Ricardo Vieira
Leões bateram o rival Benfica na final da Taça de Portugal. É o 10.º título nacional consecutivo para o emblema de Alvalade.
O Sporting ganhou este domingo a Taça de Portugal em andebol, ao vencer o Benfica na final disputada em Alcobaça, por 41-39. A partida só ficou decidida no prolongamento.
A equipa orientada por Ricardo Costa garantiu a 20.ª Taça de Portugal para o andebol do Sporting.
Orri Þorkelsson foi o melhor marcador da partida, com 13 golos, e Kiko Costa foi eleito o melhor em campo.
Os leões conquistaram o triplete – Campeonato, Taça de Portugal e Supertaça – pelo terceiro ano consecutivo (tri-triplete) e consolidam o estatuto de maior potência do andebol nacional.
Esta é a quinta Taça de Portugal e o 10.º título nacional consecutivo para o emblema de Alvalade.
No final da partida, o treinador do Sporting, Ricardo Costa, garantiu que na próxima temporada o clã Costa vai continuar em Alvalade.
"Vamos ter os 4 Costas [na próxima época]", disse à RTP, fazendo referência à sua mulher, que recuperou de um grave problema de saúde.
"O andebol é uma parte importante da minha vida. A vida tem corrido bem e vai continuar assim", declarou o técnico dos leões.
- Bola Branca 18h14
- 05 jun, 2026
-