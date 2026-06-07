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Zverev conquista o seu primeiro Grand Slam em Roland Garros

07 jun, 2026 - 20:57 • Ricardo Vieira

Novo rei da terra batida derrotou Flavio Cobolli, numa final disputada em cinco "sets".

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Alexander Zverev faz a festa com os apanha-bolas. Foto. Yoan Valat/EPA
Alexander Zverev faz a festa com os apanha-bolas. Foto. Yoan Valat/EPA
Alexander Zverev ganha Roland Garros 2026. Foto. Yoan Valat/EPA

O alemão Alexander Zverev conquistou este domingo o seu primeiro torneio do Grand Slam, ao derrotar o italiano Flavio Cobolli na final de Roland Garros, em Paris.

Cobolli vendeu cara a derrota e Zverev só ergueu o troféu ao fim de cinco "sets", pelos parciais de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) e 6-1.

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Depois de três derrotas em finais de torneios do Grand Slam, a sorte sorriu a Zverev, que se tornou no primeiro cidadão alemão a conquistar um grande título desde Boris Becker, na Austrália, há 30 anos.

Na hora da vitória, o tenista alemão deixou palavras de encorajamento ao adversário.

"Quero dar os parabéns ao Flavio. Que duas semanas incríveis, chegares à tua primeira final do Grand Slam, e jogares a tua primeira final desta maneira. Do fundo do coração, espero que levantes este troféu dentro em breve. És uma das melhores pessoas do tour", afirmou Zverev, durante uma entrevista no court Philippe Chatrier.

O novo campeão de Roland Garros também agradeceu o apoio do público ao longo das últimas semanas. "Sem vocês, eu não teria ganho o torneio".

Cobolli lamentou uma oportunidade perdida de devolver a Itália ao título masculino de Roland Garros pela primeira vez em 50 anos, desde que Adriano Panatta derrotou o norte-americano Harold Solomon na final de 1976.

“Não é fácil para mim falar neste momento, mas quero começar por ti, Ale”, afirmou Cobolli.

“Se alguém me perguntasse quem merecia mais este título, diria sempre que eras tu. Foi uma honra, através da nossa relação, partilhar hoje o court contigo. Estou feliz por ti, mas também estou triste, porque estive perto da vitória e sinto isso agora. Conseguiste realizar o teu sonho. Da próxima vez, deixa-me ganhar a mim", concluiu a nova sensação do ténis italiano.

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