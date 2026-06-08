Jaime Faria volta a ser um dos 100 melhores tenistas do mundo

O tenista português Jaime Faria regressou esta segunda-feira ao top 100 mundial, subindo ao 94º lugar do ranking ATP, após ter chegado à terceira ronda de Roland Garros. Nuno Borges chega ao 50º posto.

Depois de ter atingido a terceira ronda do segundo Grand Slam da temporada, Jaime Faria aproximou-se da sua melhor posição de sempre (87º), com Nuno Borges a manter-se como o luso mais bem colocado, depois de ter chegado à mesma fase em Paris.

Apesar de ter vencido o Challenger de Perugia, em Itália, Henrique Rocha caiu duas posição, para 121º, num ranking que não era atualizada há duas semanas e que foi afetado por Roland Garros, no qual o portuense foi afastado na segunda ronda de qualificação.

Mesmo com a eliminação precoce no Major parisiense, o italiano Jannik Sinner mantém-se na liderança, à frente do espanhol Carlos Alcaraz, que não defendeu o título devido a lesão, e do alemão Alexander Zverev, que se estreou a vencer torneios do Grand Slam.

Finalista em Roland Garros, o italiano Flavio Cobolli entrou pela primeira vez no top 10, ao subir ao 10º lugar, com o canadiano Felix Auger-Aliassime a subir a quarto, o australiano Alex de Minaur ao sexto, enquanto o sérvio Novak Djokovic desceu a sétimo.

Andreeva às portas do top 5

Com o triunfo em Roland Garros, a russa Mirra Andreeva subiu ao sexto lugar do ranking feminino, que continua ser liderado pela bielorrussa Aryna Sabalenka, seguida pela cazaque Elena Rybakina e da polaca Iga Swiatek.

As norte-americanas Jessica Pegula e Amanda Anisimova subiram ao quarto e quinto lugar, respetivamente, com a compatriota Coco Gauff a descer de quarta para sétima.

Finalista surpreendente em Roland Garros, depois de vir da qualificação, a polaca Maja Chwalinska entrou no top 100, conseguindo uma subida para o 21.º lugar.

Francisca Jorge continua a ser a portuguesa mais bem colocada, na 217.ª posição, à frente da sua irmã Matilde Jorge, que é 285.ª do mundo.