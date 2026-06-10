- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
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Andebol. Portugal já tem adversários para Mundial
10 jun, 2026 - 18:10
A prova vai decorrer entre 13 e 31 de janeiro de 2027, na Alemanha.
Portugal vai defrontar as Ilhas Faroé, a Polónia e a Argélia no Mundial 2027. O sorteio foi realizado esta quarta-feira.
Os “heróis do mar” ficam integrados no Grupo F, em Magdeburgo.
A fase final da prova vai decorrer entre 13 e 31 de janeiro de 2027, na Alemanha.
Portugal terminou em quarto lugar no último Mundial em 2025 e quinto no Europeu.
- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
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