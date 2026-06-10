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- 10 jun, 2026
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Basquetebol feminino
Clube rival anuncia treinador para o Benfica
10 jun, 2026 - 21:53 • Carlos Calaveiras
Encarnados ainda nada confirmaram sobre esta eventual alteração.
Momento insólito no basquetebol português. O GDESSA anunciou alegadamente o nome do futuro treinador da equipa feminina de basquetebol do Benfica.
O clube do Barreiro comunicou a saída da internacional portuguesa Maianca Umabano para as águias.
Na mensagem nas redes sociais, o GDESSA escreveu que o Benfica vai ser “liderado pelo Selecionador Nacional, Ricardo Vasconcelos”.
O selecionador tem acumulado com as espanholas do Zamarat.
O Benfica ainda não tinha confirmado a troca de treinador, nem a contratação da atleta.
- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
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