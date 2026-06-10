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Ciclismo
Fugitivo vence no Tour Auvergne-Rhône-Alpes
10 jun, 2026 - 17:30 • Carlos Calaveiras
Ivo Oliveira desiste e João Almeida voltou a ser um dos últimos na etapa.
O ciclista norte-americano Quinn Simmons venceu a terceira etapa do Tour Auvergne - Rhône-Alpes.
Quinn Simmons, da Lidl-Trek, ganhou ao sprint num grupo de nove corredores que chegou isolado a Montrond-les-Bains.
Já o francês Alex Baudin (EF) continua a ser o líder da prova francesa.
Ivo Oliveira (UAE-Emirates) não alinhou depois de se ter "sentido mal durante a noite" e João Almeida foi antepenúltimo, a 4.09 minutos do vencedor.
- Bola Branca 18h14
- 10 jun, 2026
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