João Almeida. "Vimos muitas coisas estranhas nas minhas análises ao sangue”

O ciclista João Almeida, a tentar recuperar a forma depois de ter estado mais de dois meses afastado das provas devido a vírus, explica a situação atual.

"Vimos muitas coisas estranhas nas minhas análises ao sangue. Não tenho muito mais a dizer sobre isso. Primeiro tentei continuar a treinar para ver como as coisas evoluíam, mas depois acabei por ter de parar. É o que é", disse o português na zona mista do Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

João Almeida tem tido dificuldades e chegado nos últimos lugares das etapas.

"Está a ser duro, como era de esperar no meu regresso. Sabia que a minha condição física não era boa. Sinto-me bem na bicicleta, só me falta a forma física. Sinto que estou a recuperar bem dia após dia e isso é um sinal muito positivo. Fiz um contrarrelógio por equipas bastante bom, por isso fiquei muito satisfeito no final”, referiu.

O ciclista da UAE Emirates confirma que o objetivo é recuperar a forma e participar na Vuelta 2026. "Sim, é esse o objetivo e acho que é possível."