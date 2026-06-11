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Knicks fazem 3-1 com maior reviravolta da história das Finais da NBA

11 jun, 2026 - 08:08 • Inês Braga Sampaio

Equipa de Nova Iorque esteve a perder por 29 pontos ao início do terceiro período, mas conseguiu dar a volta aos Spurs e podem conquistar o anel no próximo jogo.

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Os New York Knicks chegaram ao 3-1 nas Finais da NBA, na madrugada desta quinta-feira, ao derrotarem os San Antonio Spurs, por 107-106, após aquela que foi a maior reviravolta da história da série decisiva.

A equipa de Nova Iorque esteve o jogo quase todo a perder. Ao intervalo, a diferença era de 27 pontos. No início do terceiro quarto, era de 29: os Spurs venciam por 81-52, uma humilhação. Nunca uma equipa dera a volta a uma desvantagem superior a 24 pontos — até esta noite.

Os Knicks cortaram 14 pontos à vantagem dos Spurs no terceiro período. No último, voou o resto. Os últimos momentos da partida foram de loucos.

A 1,2 segundos do final, Jalen Brunson lançou um triplo, falhou e OG Anunoby saltou para empurrar a bola para dentro da rede, catapultando os Knicks para a frente do marcador pela primeira vez em todo o encontro. No derradeiro lance, a posse estava com San Antonio, no entanto, Stephon Castle não conseguiu superar a defesa de Josh Hart e lançar.

Victor Wembanyama foi o melhor dos Spurs, com 24 pontos. Do lado de NY, Brunson e Anunoby brilharam com 36 e 33 pontos, respetivamente.

Em 80 anos de história, os New York Knicks, que já nem iam às Finais desde 1999, só venceram a NBA duas vezes, em 1970 e 1973. Agora, estão a uma vitória de alcançar o anel, 53 anos depois. O jogo 5 da final está marcado para o início da madrugada de domingo, à 1h30.

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