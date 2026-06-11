Portugal já tem três finalistas no Europeu de canoagem

Fernando Pimenta, em K1 1000 metros, Messias Baptista, em K1 200, e Norberto Mourão, na classe adaptada VL2 200, apuraram-se esta quinta-feira diretamente para a final dos Europeus de canoagem, enquanto o K4 500 terá de passar pelas meias-finais.

Com apenas uma vaga direta para a final, Fernando Pimenta venceu a sua eliminatória, em 3.29,770 minutos, confirmando o seu favoritismo diante do eslovaco Samuel Balaz, a 1,255 segundos, e o dinamarquês Thorbjorn Rask, terceiro, a 1,945.

Pimenta, que em Montemor-o-Velho participa ainda em K1 500 e 5000, vai defender o título europeu dos 1.000 metros no sábado, às 10:47.

O vice-campeão europeu Messias Baptista precisava de ficar num dos três primeiros, mas venceu também a sua série, em 34,019, 90 centésimos de segundo mais rápido do que o espanhol Carlos Arevalo, campeão do Mundo em 2022, e 510 milésimos do que o eslovaco Czaba Zalka, que o vão acompanhar na regata das medalhas, domingo, às 10:46.

Na canoagem adaptada, o bicampeão europeu Norberto Mourão também garantiu uma das três vagas, ao ser segundo, em 52,787, 295 milésimos mais lento do que o vencedor, o ucraniano Andrii Kryvchun.

Ao K4 500 campeão da Europa e do Mundo, composto por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha só o triunfo interessava na sua série, mas acabou em segundo, superado pela Hungria, a maior potência mundial da canoagem, que concluiu a prova em 1.17,253, 645 milésimos de segundo mais rápidos do que os lusos.

O quarteto português, que ficou em quarto nas duas Taças do Mundo já realizadas, na Hungria e Alemanha, disputa a meia-final na sexta-feira, às 11:00.

No setor feminino, destaque para quinta posição do K4 500 de Teresa Portela, Ana Rodrigues, Clara Duarte e Maria Gomes, que as transporta às meias-finais de sexta-feira, às 11h05.

Nestes europeus, a olímpica Teresa Portela e as suas três companheiras sub-23 procuram subir o nível até agora apresentado, que dificulta seriamente as suas ambições de apuramento olímpico para Los Angeles2028, desta vez através de ranking.

As restantes seis embarcações em competição esta manhã, avançam para as meias-finais.

Desde as 16h00, Portugal apresenta mais oito tripulações em prova, destacando-se o K2 500 dos olímpicos João Ribeiro e Messias Baptista, que procuram o primeiro pódio europeu, embora já tenham sido campeões do Mundo, em 2023.

Os Europeus de canoagem reúnem em Montemor-o-Velho cerca de 600 atletas de 39 países.