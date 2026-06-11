- Bola Branca 18h14
- 11 jun, 2026
-
Mundial Universitário
Prata para Natacha Fernandes
11 jun, 2026 - 22:43
Atleta lusa participou na disciplina de Kata.
A portuguesa Natacha Fernandes conquistou esta quinta-feira a medalha de prata no Campeonato do Mundo Universitário de Desportos de Combate, que decorreu em Brasília.
Estudante de Medicina da Universidade de Lisboa e representante da FADU Portugal, a atleta brilhou na disciplina de Kata.
Natacha Fernandes ultrapassou a belga Annika Jürgensmann, a húngara Luca Hógenburg e a neerlandesa Merah van Rest na fase de grupos.
Já na fase a eliminar, a atleta lusa derrotou a tailandesa Terananon Ramitaf e a italiana Elena Roversi.
Na final, contra a atleta Lo Sum Man, de Hong Kong, a portuguesa perdeu pela margem mínima.
Após a prova, Natacha Fernandes disse: “Fiquei triste e desapontada por não conseguir o ouro, sobretudo sabendo que a diferença foi apenas de um ponto e de um árbitro. É sempre mais frustrante. Mas acho que só tenho de estar orgulhosa de mim. Estou muito feliz com a minha performance e com a forma como me apresentei. Só eu sei aquilo por que passei para chegar até aqui. Estar num pódio de um Mundial Universitário, ao lado de atletas de elite, é incrível”.
- Bola Branca 18h14
- 11 jun, 2026
-