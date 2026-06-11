Surpresa até para o próprio. Universitário bate recorde do mundo dos 110m barreiras

O norte-americano Ja’Kobe Tharp bateu o recorde do mundo dos 110 metros barreiras, ao correr a distância em 12,75 segundos durante os campeonatos universitários (NCAA) dos Estados Unidos.

A marca foi conseguida nas eliminatórias, com o atleta da Universidade de Auburn a melhorar o recorde do compatriota Aries Merritt, que era de 12,80 segundos.

“Eu sabia que tinha potencial nas pernas, mas claramente não estava nos meus planos [bater o recorde do mundo] nesta competição. Sentia-me rápido, mas ver este tempo deixou-me sem palavras”, disse.

Tharp, de 20 anos, sagrou-se campeão do mundo de sub-20 em 2024 e, em 2025, conquistou os campeonatos NCAA em pista coberta e ao ar livre, conseguindo ainda o sexto lugar nos Mundiais ao ar livre.

Em 2026, Tharp está invencível e tem a melhor marca do ano nos 60 metros barreiras em pista coberta, com 7,32 segundos, o terceiro melhor registo da história na distância.