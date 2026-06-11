Wout van Aert ganha ao sprint no ex-Critério do Dauphiné

O ciclista belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) venceu ao sprint a quinta etapa do Tour Auvergne-Rhône-Alpes, com o francês Alex Baudin (EF Education-EasyPost) a manter a liderança na véspera de três etapas de alta montanha.

Van Aert conquistou a segunda vitória da temporada, depois do Paris-Roubaix, e a sexta no antigo Critério do Dauphiné, no qual já não ganhava desde 2022, com um triunfo em 4:31.59 horas no final dos 195,8 quilómetros, entre Saint-Chamond e Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes.

Na primeira etapa decidida ao sprint na 78.ª edição da corrida francesa, o belga superiorizou-se ao francês Hugo Hofstetter (NSN), que terminou a etapa em lágrimas de frustração, e ao alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorius), segundo e terceiro, respetivamente.

O Tour Auvergne-Rhône-Alpes tinha apenas duas oportunidades para os homens mais rápidos do pelotão e hoje as equipas não permitiram nova surpresa, como da véspera, quando permitiram que a fuga chegasse, com poucos segundos de avanço, à vitória.

Hoje, as equipas dos sprinters nunca deixaram a fuga chegar aos dois minutos de avanço e, ainda antes da entrada nos 10 quilómetros finais, apanharam os fugitivos, levando a discussão da vitória com um pelotão compacto.

Na geral, Alex Baudin continua a vestir de amarelo, com os mesmos 12 segundos de avanço sobre dois ciclistas da Netcompany-INEOS, o francês Kévin Vauquelin e o britânico Oscar Onley.

O português João Almeida (UAE Emirates) terminou a etapa na 140ª posição, a 4.35 minutos, mantendo o 141.º da geral, a 48.04.

As decisões do Tour Auvergne-Rhône-Alpes estão guardadas para as três últimas etapas, todas com chegadas em alto, a primeira dos quais na sexta-feira, com 182,3 quilómetros entre Saint-Vulbas e Crest-Voland, com os ciclistas a terem de passar por quatro contagens de montanha, duas de primeira categoria nos últimos 20 quilómetros.