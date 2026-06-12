- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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Basquetebol. FC Porto derrota Benfica e está a uma vitória do título
12 jun, 2026 - 21:11
Dragões ganharam em casa.
O FC Porto vence o Benfica, por 87-63, e fica a uma vitória do título.
Os dragões dominaram a partida desde o início, já lideravam ao intervalo ( 47-35) e ficam perto de roubar o título aos encarnados.
A equipa da casa ganhou três dos quatro parciais: 27-13, 20-22, 17-14 e 23-14.
Cornelius Hudson (FC Porto) foi o melhor marcador do encontro com 18 pontos.
A final do campeonato de basquetebol está agora 2-1 para a equipa azul e branca.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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