- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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Canoagem
Fernando Pimenta feliz com três finais nos Europeus
12 jun, 2026 - 18:07 • Lusa
O evento está a decorrer em Montemor-o-Novo.
Fernando Pimenta congratulou-se por poder disputar as finais de K1 500, 1000 e 5.000 dos Europeus de Montemor-o-Velho, na que será a sua última grande competição internacional em solo português.
"O primeiro objetivo está atingido, de estar nas três finais. Passei direto no K1 1.000 metros, geri o esforço nos 500 e nos 5.000 é entrada direta. Tudo importante, pois, infelizmente, na nossa humilde modalidade, agora até as especialidades não olímpicas contam para o ranking", lamentou, numa crítica ao novo sistema de apuramento para Los Angeles2028, via ranking internacional.
Pimenta disputa, no sábado, a final de K1 1.000, às 10:37, e a de K1 500, às 16:05, enquanto no domingo lutará pelas medalhas às 16:25, em K1 5.000.
"Estou nas finais, agora é descansar o melhor possível, recuperar e, no sábado, tentar estar na máxima força para dar um grande espetáculo desportivo e estar na luta pelas medalhas", vincou.
Revelou-se "tranquilo" por defender o título europeu dos olímpicos K1 1.000 metros, refutando qualquer pressão adicional por fazê-lo em casa, perante os compatriotas.
"Quando estamos tranquilos, os resultados também saem naturalmente. Quero tentar desfrutar da prova, do ambiente, dar um excelente espetáculo desportivo, tentar vir no grupo da frente e estar na luta pelas primeiras posições. Há renovação de gerações, o nível está bastante alto, com medalhados em 2025 a falhar as finais", ilustrou.
O limiano deixou apenas o lamento de, nos 500 metros, ter calhado na pista 9 ao invés da 2 -- por 95 milésimos, um atleta russo, a competir sob bandeira neutra, surgiu na pista mais distante a intrometer-se no segundo lugar e a estragar as contas a Pimenta -, já que esta é, por norma, mais penalizada pelo vento, que no sábado se espera lateral, beneficiando assim as três primeiras pistas.
"Muito provavelmente, esta é a minha despedida de Montemor-o-Velho, a minha última competição internacional aqui. É desfrutar ao máximo dessa possível derradeira prova", concluiu o atleta que tem 181 medalhas nas mais importantes provas internacionais.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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