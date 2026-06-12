- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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Futsal. Benfica derrota Sporting
12 jun, 2026 - 23:08 • Carlos Calaveiras
Encarnados em vantagem na final.
O Benfica vence o Sporting, por 2-1, no primeiro jogo da final do campeonato de futsal.
Os encarnados marcaram primeiro, por Lúcio e Diego Nunes, e os leões ainda descontaram perto do fim, por Felipe Valério.
A equipa da casa foi superior, mas ainda teve de sofrer para garantir o triunfo.
É a sétima vez, nas últimas oito edições, que Sporting e Benfica estão na final.
O jogo 2 vai decorrer no pavilhão “João Rocha” no próximo dia 16 de junho. às 21h15.
O Benfica é campeão em título.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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