- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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Ciclismo
Red Bull ganha etapa e conquista amarela no Tour Auvergne-Rhône-Alpes
12 jun, 2026 - 19:32 • Lusa
O português João Almeida perdeu mais (quase) 23 minutos.
A Red Bull-BORA-hansgrohe teve um dia perfeito no Tour Auvergne-Rhône-Alpes, com o australiano Luke Tuckwell a subir à liderança, após a sexta etapa, ganha pelo belga Maxim van Gils.
Na primeira chegada em alto da 78ª edição do antigo Critério do Dauphiné, colocada em Crest-Voland, 182,3 quilómetros depois da partida em Saint-Vulbas, Van Gils venceu em 4:06.34 horas, o mesmo tempo de um desesperado norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X) e menos seis segundos do que Tuckwell.
Numa etapa ‘dinamitada’ logo no início – a primeira hora foi corrida a mais de 52 km/h –, com o pelotão a partir-se logo aos oito quilómetros, deixando um grupo com cerca de 60 elementos na frente da corrida e os principais candidatos mais para trás.
Sem qualquer elemento na frente, a Decathlon, do francês Paul Seixas, assumiu a perseguição, mas sem ajuda de outras equipas foi vendo a vantagem aumentar até ultrapassar os cinco minutos.
Já dentro dos 20 quilómetros finais, nos quais havia duas contagens de primeira categoria, a Netcompany INEOS e a Lidl-Trek ainda vieram para a frente do pelotão, mas sem grande sucesso.
Na frente, sabendo que tinha oportunidade única de chegar à liderança de uma das mais importantes corridas por etapas de uma semana, Tuckwell acelerou e levou consigo Johannessen e Van Gils, acabando depois por preparar a vitória do seu companheiro de equipa e festejar a dobrar.
No grupo dos favoritos, o prodígio francês Paul Seixas também atacava, num ritmo que apenas foi acompanhado pelo mexicano Isaac del Toro, com o norte-americano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) e o espanhol Juan Ayuso (Lidl-Trek) a ficarem para trás.
Com o terceiro lugar e os quatro segundos de bonificação, Tuckwell subiu à liderança, com o pódio a ser completado por outros dois elementos que vinham na fuga, os franceses Bruno Almirail (Visma-Lease a Bike) e Guillaume Martin (Groupama-FDJ United), que ficaram, respetivamente, a 1.12 e 2.00 minutos, com Jorgenson em quarto, a 2.34, e Seixas em sétimo, a 3.06.
A Netcompany INEOS foi uma das grandes derrotadas do dia, uma vez que tinha dois ciclistas a 12 segundos da liderança, o britânico Oscar Onley e o francês Kévin Vauquelin, mas ficaram quase sem hipóteses de lutar pelo triunfo final.
Se Vauquelin perdeu muito tempo, pior foi a situação de Onley, com o quarto classificado da última Volta a França a cair na descida entre as duas contagens de primeira categoria, com Matteo Jorgenson a assumir que se assustou com a queda do britânico, que acabou, contudo, por terminar a etapa.
O anterior líder, o francês Alex Baudin (EF Education-EasyPost), que vestia de amarelo desde a primeira etapa, acabou por perder bastante e sair do top 10, numa etapa em que passava pela sua cidade natal, Albertville.
O português João Almeida (UAE Emirates), que está a regressar à competição após ter sido afastado por uma doença, ficou para trás antes dos 70 quilómetros finais e terminou em 102º, a 22.43 minutos.
No sábado, os ciclistas vão ter mais uma etapa com chegada em alto, com 133,6 quilómetros entre La Bridoire e o Grand Colombier, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de categoria especial, já depois de terem ultrapassado outras cinco subidas categorizadas.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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