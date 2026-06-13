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Benfica ganha vantagem na final do hóquei em patins
13 jun, 2026 - 16:53 • Inês Braga Sampaio
Equipa encarnada derrota Sporting, por 3-2, na Luz. Próximo jogo está marcado para quarta-feira, às 20h30, em Alvalade.
O Benfica adiantou-se ao Sporting, no arranque da final do play-off do campeonato de hóquei em patins, este sábado.
A equipa encarnada venceu o primeiro jogo, no Pavilhão da Luz, por 3-2. João Rodrigues, Viti e Roberto Di Benedetto fizeram os golos do Benfica, Nolito Romero bisou pelo Sporting.
O próximo está marcado para quarta-feira, no Pavilhão João Rocha, em Alvalade, às 20h30
A final do campeonato nacional de hóquei em patins joga-se à melhor de cinco, ou seja, a primeira equipa a chegar às três vitórias será campeã. Para já, está o Benfica na frente, por 1-0.
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