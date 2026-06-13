- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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De adjunto a líder. FC Porto tem novo treinador de andebol
13 jun, 2026 - 12:34 • Inês Braga Sampaio
O sucessor de Magnus Andersson no comando técnico da equipa é Carlos Martingo, cuja ligação ao FC Porto é longa.
Carlos Martingo é o novo treinador da equipa de andebol do FC Porto, anunciou o clube este sábado.
O técnico, de 47 anos, antigo jogador dos dragões, sucede ao sueco Magnus Andersson, de quem foi adjunto nas duas últimas temporadas.
A ligação de Martingo ao FC Porto é longa. Como jogador, conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Taças da Liga.
Como treinador, trabalhou na formação, cargo que conciliou com o de selecionador das seleções jovens de Portugal, e foi adjunto da equipa principal em três alturas diferentes.
Depois de já ter sido técnico principal do Artística de Avanca e dos suecos do Onnereds, e de ter orientado os dragões em 13 jogos em 2023/24, Martingo assume agora a equipa A do FC Porto em definitivo.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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