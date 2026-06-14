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Basquetebol
53 anos depois, os New York Knicks são campeões da NBA
14 jun, 2026 - 04:49 • Diogo Camilo
Com nova reviravolta, a equipa de Nova Iorque conquista o título tão desejado na casa dos Spurs. Jalen Brunson marcou quase metade dos pontos da equipa e é o MVP. Knicks não venciam o título desde 1973.
Foi uma longa (e por vezes sombria) espera, mas os New York Knicks são novamente campeões da NBA, 53 anos depois do último título.
No jogo 5 das finais frente aos Spurs, em San Antonio, a equipa de Nova Iorque voltou a começar a perder e voltou a operar uma histórica reviravolta, vencendo por 94-90.
Quase metade desses pontos foram marcados pelo base Jalen Brunson, que terminou com 45 pontos. Além do troféu, a estrela da equipa também recebeu o prémio de MVP das finais, com uma média de
Este é o terceiro título dos Knicks na NBA, depois de 1970 e 1973, com os últimos 53 anos a terem sido de muitos altos e baixos.
Os Knicks foram apenas a duas finais neste período (1994 e 1999, uma delas aproveitando a primeira retirada de cena de Michael Jordan) e as primeiras duas décadas deste milénio foram tenebrosas, mas nos últimos anos têm vindo a retomar o sucesso da década de 70.
Um negócio de família
Com Jalen Brunson a ditar o ritmo da equipa desde 2022, os Knicks montaram uma equipa aguerrida e que se conhece bem. Ao lado de Brunson estão Josh Hart e Mikal Bridges, que jogaram com ele a nível universitário, em Villanova, assim como o pai, Rick Brunson, que é treinador adjunto dos Knicks.
Um quarto Villanova (DiVincenzo) foi sacrificado para a equipa de Nova Iorque encaixar a última peça do puzzle: Karl Anthony Towns, o poste que defendeu Victor Wembanyama ao longo das finais e a outra estrela dos Knicks.
A estes junta-se ainda OG Anunoby, a cola da equipa e um faz-tudo que deu a vitória no Jogo 4, com um cesto no último segundo.
No comando da equipa está Mike Brown, desde julho do ano passado. Com ele, os Knicks venceram a NBA Cup no ano passado, precisamente derrotando os Spurs na final - e com Brunson MVP.
No caminho até à final de 2026, os Knicks derrotaram os Atlanta Hawks, os Philadelphia 76ers e os Cleveland Cavaliers.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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