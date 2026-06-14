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Barcelona é campeão europeu com português em destaque

14 jun, 2026 - 19:55 • Carlos Calaveiras

Equipa catalã derrota alemães na Alemanha e conquista a quarta Champions em seis anos.

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O Barcelona conquistou a Liga dos Campeões de andebol ao derrotar o Fuchse Berlim por 37-34.

Na final, em Colónia, esteve em destaque o pivot português Luís Frade, que fez sete golos pelos catalães.

"Fizemos um trabalho fantástico. Tenho de dar os parabéns a todos os meus companheiros. Defensivamente estivemos incríveis e temos de estar supercontentes com o que fizemos", disse.

Já pela equipa alemã o melhor marcador foi o dinamarquês Mathias Gidsel, que fez oito.

Este é o 13º titulo europeu para o Barça, o quarto nos últimos seis anos.

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