Barcelona é campeão europeu com português em destaque

O Barcelona conquistou a Liga dos Campeões de andebol ao derrotar o Fuchse Berlim por 37-34.

Na final, em Colónia, esteve em destaque o pivot português Luís Frade, que fez sete golos pelos catalães.

"Fizemos um trabalho fantástico. Tenho de dar os parabéns a todos os meus companheiros. Defensivamente estivemos incríveis e temos de estar supercontentes com o que fizemos", disse.

Já pela equipa alemã o melhor marcador foi o dinamarquês Mathias Gidsel, que fez oito.

Este é o 13º titulo europeu para o Barça, o quarto nos últimos seis anos.