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Basquetebol
FC Porto é campeão de basquetebol
14 jun, 2026 - 19:33 • Carlos Calaveiras
Dragões não eram campeões há 10 anos.
O FC Porto derrota o Benfica, por 75-71 e é o novo campeão nacional de basquetebol.
No Dragão Arena, os portistas venceram três dos quatro parciais: 18-17, 19-18, 18-22 e 20-14.
A final foi decidida ao quarto jogo, com 3-1 para os azuis e brancos.
Os dragões terminam com uma série de quatro títulos consecutivos dos encarnados e recuperam um campeonato que lhes fugia há 10 anos.
É o 13º título do FC Porto contra 31 do Benfica.
[em atualização]
- Bola Branca 18h16
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