Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Basquetebol

FC Porto é campeão de basquetebol

14 jun, 2026 - 19:33 • Carlos Calaveiras

Dragões não eram campeões há 10 anos.

A+ / A-

O FC Porto derrota o Benfica, por 75-71 e é o novo campeão nacional de basquetebol.

No Dragão Arena, os portistas venceram três dos quatro parciais: 18-17, 19-18, 18-22 e 20-14.

A final foi decidida ao quarto jogo, com 3-1 para os azuis e brancos.

Os dragões terminam com uma série de quatro títulos consecutivos dos encarnados e recuperam um campeonato que lhes fugia há 10 anos.

É o 13º título do FC Porto contra 31 do Benfica.

[em atualização]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas