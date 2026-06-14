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Fernando Pimenta, campeão da Europa nos 5000m
14 jun, 2026 - 16:52
[em atualização]
Fernando Pimenta sagrou-se campeão europeu de K1 5000.
É a segunda medalha para o atleta do Benfica nestes europeus, que estão a decorrer em Montemor-o-Velho, depois do bronze no K1 1000.
Esta foi a quarta medalha para Portugal depois do ouro de Mourão e da prata de Messias Batista.
Fernando Pimenta foi para a frente a cerca de duas voltas do fim e resistiu a todos os ataques dos três principais adversários.
É o terceiro campeonato da Europa consecutivo para o português e o 15º titulo continental.
[em atualização]
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