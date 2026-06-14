Isaac del Toro conquista Tour Auvergne-Rhône-Alpes

O ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) conquistou o Tour Auvergne-Rhône-Alpes de 2026, ao vencer a oitava e última etapa da corrida francesa de forma pletórica, mas também facilitada pelo abandono do francês Paul Seixas (Decathlon).

Del Toro, de 22 anos, atacou a distantes nove quilómetros da meta, uma contagem de montanha de categoria especial situada em Plateau de Solaison, e foi-se distanciando dos perseguidores a cada nova pedalada, concluindo em 3:35.07 horas os 120,1 quilómetros da exigentíssima tirada rainha, com partida em Beaufort.

O espanhol Juan Ayuso (Lidl-Trek) foi o segundo a cortar a meta, a um minuto exato do vencedor, o que lhe permitiu também subir ao terceiro lugar da classificação geral, enquanto o australiano Luke Tuckwell (Red Bull-BORA-hansgrohe) cometeu uma pequena proeza ao terminar no segundo lugar do pódio, depois de ter sido o oitavo a alcançar o topo da montanha alpina.

Tuckwell partiu de Beaufort com a camisola amarela, mas os 49 segundos de vantagem sobre Del Toro - terceiro da geral individual à entrada para o último dia - não foram suficientes para evitar o primeiro triunfo de um ciclista mexicano no Tour Auvergne-Rhône-Alpes, com 54 segundos de vantagem sobre o australiano e 1.17 minutos sobre Ayuso.

O norueguês Tobias Johannessen (Uno-X) foi o terceiro a corta a meta, a 1.02 minutos de Del Toro, que demonstrou dotes excecionais na alta montanha (hoje passou por duas de primeira categoria e outras tantas de categoria especial) pelo segundo dia seguido, depois de no sábado se ter imposto de forma igualmente impressionante no topo do Grand Colombier.

"Estou superfeliz por vencer a etapa rainha. (...) Tínhamos tudo planeado. Sei que depois do que se passou ontem [sábado] todos começaram a observar-me. Pablo Torres lançou-me e eu simplesmente arranquei. Se soubesse que faltavam oito ou nove quilómetros, provavelmente, não o teria feito, mas segui em frente e estou muito feliz por ter conseguido", explicou Del Toro.

Paul Seixas poderia ter sido o rival que o mexicano não teve, mas já não estava presente. O jovem francês, de 19 anos, sofreu uma queda no sábado durante a sétima etapa, que o obrigou uma espantosa recuperação ao longo de 60 quilómetros, e, apesar de se ter apresentado na partida, cedeu definitivamente no início da subida para Bisanne, a primeira de categoria especial.

Del Toro sucede na lista de vencedores do antigo Critérium du Dauphiné ao colega de equipa Tadej Pogacar e reforçou o estatuto que já tinha começado a construir com o triunfo no Tirreno-Adriático de 2026 e o segundo lugar na Volta a Itália do ano passado, ainda que isso não lhe deva evitar um lugar subalterno relativamente ao esloveno no próximo Tour, entre 4 e 26 de julho.

"Significa muito vencer depois de Tadej [Pogacar]. Tenho muito respeito por ele e eu só quero ser tão feliz quanto ele quando me sento na bicicleta e tentar aproveitar", resumiu o mexicano.

O português João Almeida (UAE Emirates), que regressou à competição após ter estado afastado devido a doença, teve uma passagem discreta pela 78ª edição da corrida francesa e já não partiu para a etapa de sábado, depois de ter terminado no dia anterior no 126º lugar da classificação geral.