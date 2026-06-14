Portugal derrota Kosovo na Liga Europeia

A seleção portuguesa feminina de voleibol venceu o Kosovo, por 3-0, na quarta jornada da Liga Europeia, um dia depois da derrota com a anfitriã Grécia.

Na cidade grega de Larissa, onde no sábado Portugal perdeu com as gregas (3-2), o desfecho foi hoje favorável às lusas, que dominaram todos os parciais, com o resultado a ser esclarecedor: 25-13, 25-20 e 25-12.

A próxima jornada está agendada para 19 de junho, diante da Lituânia, seguindo-se a Roménia, no dia seguinte.

Portugal, que tinha perdido a primeira partida com a Hungria (3-0) e batido a Macedónia do Norte (3-0) a seguir, ambos em solo luso, segue no 12º lugar, com sete pontos, de uma classificação liderada pela Suécia (12 pontos), os mesmos da segunda posicionada Eslováquia.

A Liga Europeia apresenta-se esta época com um formato renovado, passando a reunir as anteriores Golden League e Silver League numa única competição. Os quatro primeiros classificados garantem o apuramento para o Campeonato da Europa de 2028.