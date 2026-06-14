Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Canoagem

Seguro felicita canoístas após quatro medalhas

14 jun, 2026 - 18:52

Chefe de Estado congratula os três atletas medalhados no Europeu de canoagem.

A+ / A-

O Presidente da República, António José Seguro, felicitou os canoístas portugueses pelos resultados nos Europeus de Montemor-o-Velho, concluídos com quatro medalhas, duas de ouro, uma de prata e outra de bronze.

"Os importantes resultados obtidos nos Europeus (...) voltaram a afirmar Portugal entre as principais nações da modalidade", refere uma nota de presidência, na qual "são dirigidas felicitações a Norberto Mourão, pela conquista da medalha de ouro na classe adaptada de VL2 200 metros, e a Messias Baptista, pela medalha de prata em K1 200 metros.

Na nota é dedicada "uma palavra especial para Fernando Pimenta, que conquistou duas medalhas - ouro em K1 5000 metros e bronze em K1 1000 metros -, acrescentando mais um notável resultado ao seu percurso internacional de elevado nível".

O Chefe de Estado destaca ainda "o esforço desenvolvido para a recuperação do Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho, parcialmente afetado pelo recente comboio de tempestades, cuja pronta reabilitação permitiu acolher, em excelentes condições, esta importante competição europeia".

António José Seguro entende que este trabalho "demonstrou a capacidade de mobilização e cooperação entre as diversas entidades envolvidas, assegurando a realização de um evento da mais elevada qualidade organizativa".

O Presidente da República saúda ainda a Federação Portuguesa de Canoagem, a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho e as demais entidades públicas envolvidas, bem como treinadores, clubes, voluntários e toda a comitiva portuguesa, sublinhando o seu "contributo decisivo para a recuperação do CAR, para o sucesso da organização da prova e para os resultados alcançados pelos atletas portugueses".

"Aos atletas medalhados e a toda a estrutura envolvida são endereçados os mais calorosos parabéns, com votos de continuação dos maiores sucessos desportivos", refere ainda a nota.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 12 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas