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Ténis
Vekic, da derrota inicial à vitória final
14 jun, 2026 - 19:15
A tenista croata conquistou o quinto título WTA da carreira num torneio em que começou a perder o primeiro encontro.
Donna Vekic perdeu na primeira ronda do quadro principal do WTA 500 de Queens contra Anna Blinkova e pensou que estava terminada a sua presença em Londres, mas desta vez a história teve final feliz.
A desistência de última hora de Marta Kostyuk, que brilhou em Roland Garros, abriu uma vaga inesperada e foi Vekic a “lucky loser”.
A partir daqui só vitórias para a atual número 76 do mundo e chegada à final contra a favorita do público: Emma Raducanu (42ª no ranking WTA) em dois sets (6-0 e 7-6).
Donna Vekic, de 29 anos, que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, conquistou o quinto título WTA da carreira.
Foi, no entanto, a primeira repescada a vencer um torneio de categoria WTA 500 ou superior.
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