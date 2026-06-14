Vekic, da derrota inicial à vitória final

Donna Vekic perdeu na primeira ronda do quadro principal do WTA 500 de Queens contra Anna Blinkova e pensou que estava terminada a sua presença em Londres, mas desta vez a história teve final feliz.

A desistência de última hora de Marta Kostyuk, que brilhou em Roland Garros, abriu uma vaga inesperada e foi Vekic a “lucky loser”.

A partir daqui só vitórias para a atual número 76 do mundo e chegada à final contra a favorita do público: Emma Raducanu (42ª no ranking WTA) em dois sets (6-0 e 7-6).

Donna Vekic, de 29 anos, que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, conquistou o quinto título WTA da carreira.

Foi, no entanto, a primeira repescada a vencer um torneio de categoria WTA 500 ou superior.