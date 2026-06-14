Voleibol. Portugal continua a sonhar com Liga Europeia

A seleção portuguesa masculina de voleibol venceu a Letónia por 3-1, em Matosinhos, concluindo 100% vitoriosa a jornada lusa de qualificação, e continua na corrida à fase seguinte da Liga Europeia.

O combinado luso somou o terceiro triunfo consecutivo na competição, mantendo a expetativa de poder seguir em frente, mas tudo vai depender da conjugação de resultados das restantes seleções em competição.

Dois dias depois do triunfo sobre Montenegro (3-0), Portugal estava forçado a vencer a Letónia para alimentar esperanças de prosseguir na competição e começou bem o primeiro "set", conquistando uma vantagem que apenas viu anulada na resposta ao ponto inaugural. Forte na receção e no bloco, o combinado luso foi alargando uma vantagem que chegou aos seis pontos na fase decisiva do "set", através de um "ás" de Alexandre Ferreira, melhor marcador luso e do jogo, com um total de 26 pontos.

A reação da Letónia efetivou-se no segundo set, apesar do parcial de saída negativo de 2-0. Erros no serviço luso e uma maior eficácia do bloco letão permitiram construir uma vantagem que chegou aos cinco pontos (10-5 e 11-6), anulada para apenas a diferença mínima nos 16-17. A resposta lusa esbarrou, no entanto, em novo erro no serviço, capitalizado, em seguida, por um "ás", que devolveu a vantagem e uma margem que a Letónia não mais perdeu até ao final do set, novamente concluído em 32 minutos.

A quarta partida foi a mais equilibrada do jogo e animicamente acabou por pesar no desfecho final, com Portugal, que nunca conseguiu ir além dos três pontos de vantagem, a conseguir fechar o set por 25-23, num parcial em que Alexandre Ferreira, com 10 pontos, e André Pereira, com seis num total de 18, foram determinantes.

Faltava um set a Portugal para fechar o jogo e a entrada da equipa foi decisiva, sem nunca perder a liderança e o controlo das operações, apesar dos cinco pontos seguidos da Letónia a reduzir a desvantagem de 17-11 para 17-15.

Com este triunfo, Portugal mantém-se na corrida à fase seguinte da prova, mas a vitória na última jornada da prova, no próximo fim de semana, diante da Hungria e do anfitrião Azerbaijão, poderá não ser suficiente, dependendo sempre da conjugação dos restantes resultados.