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Quatro portugueses concorrem aos prémios de excelência da Federação Europeia de Andebol

16 jun, 2026 - 16:37 • Lusa

Luís Frade, do Barcelona, e Martim Costa, Francisco Costa e Salvador Salvador, do Sporting, saberão se venceram a 23 e 24 de julho.

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Os portugueses Luís Frade, do Barcelona, Martim Costa, Francisco Costa e Salvador Salvador, do Sporting, foram nomeados para os prémios de excelência da Federação Europeia de Andebol (EHF), esta terça-feira.

Depois de terem sido nomeados em 2025 para os prémios de melhor lateral direito e melhor lateral esquerdo, respetivamente, os irmãos Francisco Costa e Martim Costa voltam a estar entre os candidatos ao galardão para o melhor jogador europeu das suas posições.

No Campeonato da Europa de 2026, em que Portugal conseguiu um inédito quinto lugar, Francisco Costa foi eleito o melhor jogador jovem e o melhor lateral direito, além de ter, com 61 golos, batido o recorde de golos de um português num campeonato continental.

Salvador Salvador está nomeado para melhor defensor de 2026, um prémio que já recebeu no Europeu, enquanto Luís Frade, que venceu a Liga dos Campeões pelo Barcelona, está entre os candidatos ao galardão para pivô.

A votação vai ser feita na aplicação da EHF, de 17 a 21 junho, com os votos dos adeptos a serem combinados com os de treinadores, jogadores, jornalistas e representantes da EHF.

Os vencedores vão ser conhecidos a 23 e 24 de julho.

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