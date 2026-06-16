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Serena e Venus Williams recebem "wild card" para Wimbledon

16 jun, 2026 - 16:26 • Lusa

As veteranas irmãs norte-americanas conquistaram, em conjunto, 14 títulos de pares em Majors, além de três títulos olímpicos.

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As tenistas norte-americanas Serena e Venus Williams receberam um convite para disputarem o torneio de pares em Wimbledon, anunciou esta terça-feira a organização do terceiro Grand Slam da temporada.

As veteranas irmãs norte-americanas conquistaram, em conjunto, 14 títulos de pares em ‘majors’, além de três títulos olímpicos, regressando agora ao torneio londrino de relva onde venceram seis vezes.

Única tenista a ter completado o "Golden Grand Slam" [quatro Majors e ouro olímpico] em singulares e pares, Serena Williams, regressou na semana passada à competição, aos 44 anos, para jogar pares em Queen’s, ao lado na canadiana Victoria Mboko.

Venus Williams, de 45 anos, já participou em sete torneios de singulares este ano, entre os quais o Open da Austrália, primeiro Grand Slam, mas ainda não somou qualquer triunfo, enquanto em pares tem apenas uma vitória em cinco encontros.

Nos restantes "wild card" já anunciados, destaque para a polaca Maja Chwalinska, surpreendente finalista de Roland Garros, depois de ter ultrapassado a qualificação, sendo mesmo a única não britânica a ser convidada em singulares femininos.

No quadro masculino, o suíço Stan Wawrinka, a fazer a sua temporada de despedida, recebeu um ‘wild card’ para o único Grand Slam que não venceu, com o búlgaro Grigor Dimitrov a ser também um dos convidados da organização.

O torneio de Wimbledon disputa-se de 29 de junho a 12 de julho, no All England Club, em Londres.

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