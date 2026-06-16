Sporting vence Benfica no jogo 2 e iguala final de futsal

O Sporting goleou esta terça-feira o Benfica por 8-2, no segundo jogo da final da Liga de futsal, disputado no pavilhão João Rocha, igualando a série, depois da derrota no pavilhão da Luz.

O Benfica, campeão em título, até se adiantou no marcador por Arthur, aos cinco minutos, mas, depois, o Sporting tomou conta do marcador, com os golos de Bruno Pinto (nove e 15 minutos), Zicky Te (22), Tomás Paçó (22), Pauleta (31), Wesley França (33), Alex Merlim (34) e Diogo Santos (35), com Jacaré a marcar ainda o segundo encarnado (33).

Em disputa pelo título nacional pela sétima vez nas últimas oito edições, Benfica e Sporting voltam a encontrar-se no domingo, no reduto do Benfica, enquanto o quarto encontro voltará ao recinto dos verdes e brancos, no dia 25. Caso seja necessário, um quinto e derradeiro encontro está agendado para o dia 28, no pavilhão do Estádio da Luz.