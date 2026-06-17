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Hóquei em patins. Benfica volta a derrotar Sporting
17 jun, 2026 - 22:21
Encarnados estão a um triunfo de conquistar título.
O Benfica venceu o Sporting por 5-2, no jogo 2 da final do playoff de hóquei em patins.
Pelas águias marcaram por Zé Miranda (3), Gonçalo Pinto e Lucas Ordoñez.
Já pelos leões ainda descontaram Alessandro Verona e Facundo Bridge.
Os encarnados passam a contar com duas vitórias, depois do triunfo 3-2 na primeira partida.
O próximo jogo, que pode ser decisivo, está marcado para o próximo sábado, no pavilhão da Luz.
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